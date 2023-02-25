Шарль Леклер: «Феррари»-2023 должна стать быстрее на прямых, но в поворотах будет труднее»

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Шарль Леклер рассказал, как изменился болид «Феррари» в сравнении с сезоном-2022.

В частности, пилот ожидает, что Скудерия решила одну из проблем – недостаточную скорость на прямых.

«Не буду вдаваться в подробности, но, полагаю, изменения правильные. И, думаю, лобовое сопротивление снизилось, так что ситуация в этом сезоне должна улучшиться. Но это повлияло и на другие характеристики. Все соответствует ожиданиям, однако необходимо найти верный баланс для новых характеристик.

Ожидаю, что мы станем чуть быстрее на прямых, но, может, в поворотах будет труднее. По итогам трех дней тестов могу сказать, что мы все еще ищем идеальные настройки. Так что, надеюсь, по-прежнему есть некоторый запас, ведь мы пока не в оптимальной точке», – сообщил монегаск.

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1 комментарий

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bogdan fedyuk
на быстром круге леклер еще сможет посоперничать с рб, но в гоночном темпе между рб и феррари - пропасть
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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