Шарль Леклер: «Феррари»-2023 должна стать быстрее на прямых, но в поворотах будет труднее»

рассказал, как изменился болид « » в сравнении с сезоном-2022.

В частности, пилот ожидает, что Скудерия решила одну из проблем – недостаточную скорость на прямых.

«Не буду вдаваться в подробности, но, полагаю, изменения правильные. И, думаю, лобовое сопротивление снизилось, так что ситуация в этом сезоне должна улучшиться. Но это повлияло и на другие характеристики. Все соответствует ожиданиям, однако необходимо найти верный баланс для новых характеристик.

Ожидаю, что мы станем чуть быстрее на прямых, но, может, в поворотах будет труднее. По итогам трех дней тестов могу сказать, что мы все еще ищем идеальные настройки. Так что, надеюсь, по-прежнему есть некоторый запас, ведь мы пока не в оптимальной точке», – сообщил монегаск.

Обкатаны все болиды новой «Ф-1» – вот самые интересные детали каждого. Есть дыра в борту, переключение рекламы и плавник