Гэри Андерсон: «Нестабильная скорость «Мерседеса», возможно, связана с самой машиной»
Гэри Андерсон высказался о внезапной потере «Мерседесом» скорости по ходу дня, которая случилась в пятницу на предсезонных тестах «Формулы-1» в Бахрейне.
Эксперт The Race и бывший технический директор «Джордана» не уверен, что проблема связана с погодой – в прошлом году «Мерседес» испытывал трудности в жарких условиях.
«Полагаю, команду это интересует больше, чем кого-либо из нас. Да, дело может быть в изменении температуры или порывах ветра, но сотрудники на месте и схватывают данные с машины на лету. Если это действительно так и ни одна команда от подобного не пострадала, то у «Мерседеса» серьезные проблемы.
Предположил бы, что проблема может быть связана с самой машиной – в прошлом году команда не была уверена в том, как болид будет вести себя в каждой последующей гонке», – заявил Андерсон.
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