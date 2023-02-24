Макс Ферстаппен: «Машина очень хорошо реагирует на все наши изменения»

Пилот « » поделился мнением о том, как для команды на данный момент складываются предсезонные тесты.

«Пока тесты складываются для меня хорошо. Особенно удачным вышел четверг, когда мы проехали очень много кругов и смогли опробовать очень много разных вещей.

В пятницу мы сосредоточились на деталях и двигались вперед небольшими шажками. Машина очень хорошо реагирует на все наши изменения. Мы также многое узнали – что пригодится нам через неделю, и в последующих гонках. Я очень доволен.

Здорово видеть, как машина собралась в единое целое. Все пошло гладко с первых же метров. И тут надо отдать должное всем ребятам на базе «Ред Булл», которые упорно трудились всю зиму, да и в прошлом году.

Каждый раз, оказываясь за рулем болида, я чувствую себя вполне комфортно, и мы можем сразу начинать работу. Это тоже важно. На мой взгляд, два дня тестов прошли хорошо. Конечно, посмотрим, насколько быстры мы на самом деле будем здесь непосредственно на Гран-при, но я настроен позитивно», – рассказал Ферстаппен.

Второй день тестов «Ф-1»: Чжоу обошел Ферстаппена, «Хаас» впереди «Феррари», «Мерседес» сломался