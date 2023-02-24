«Мерседес» Расселла остановился на трассе из-за поломки гидравлики, тесты «Ф-1» прерваны красными флагами
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл был вынужден досрочно завершить выступления во второй день предсезонных тестов в Бахрейне.
За полтора часа до окончания сессии на болиде возникли механические проблемы. На приборной панели высветилась информация об отказе гидравлических систем.
Фото: соцсети «Формулы-1»
Сессия была временно остановлена красными флагами, чтобы механики «Мерседеса» и работники трассы смогли эвакуировать машину.
Учитывая характер поломки возвращение Расселла на трассу до конца дня крайне маловероятно.
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