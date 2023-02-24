«Мерседес» Расселла остановился на трассе из-за поломки гидравлики, тесты «Ф-1» прерваны красными флагами

Теги происшествия тесты Формула-1 Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл был вынужден досрочно завершить выступления во второй день предсезонных тестов в Бахрейне.

За полтора часа до окончания сессии на болиде возникли механические проблемы. На приборной панели высветилась информация об отказе гидравлических систем.

Фото: соцсети «Формулы-1»

Сессия была временно остановлена красными флагами, чтобы механики «Мерседеса» и работники трассы смогли эвакуировать машину.

Учитывая характер поломки возвращение Расселла на трассу до конца дня крайне маловероятно.

1 комментарий

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Антон Якимцев
Начинают сливать Рассела.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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