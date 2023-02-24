Джордж Расселл о новом болиде «Мерседеса»: «В «Формуле-1» главное не ощущения, а время на круге»

Пилот « » поделился впечатлениями о работы нового болида немецкой команды.

По словам Расселла, тесты для «Мерседеса» начались заметно лучше по сравнению с тем, что было в прошлом году.

«Если говорить об ощущениях, то новый болид кажется шагом в правильном направлении. Однако мы знаем, что в «Формуле-1» главное не ощущения, а время на круге. Но сравнивая нынешнюю ситуацию с тем, что было год назад, я могу сказать, что сейчас все идет значительно более гладко.

Понятное дело, что когда мы были здесь год назад, у всех было очень много поводов для беспокойства из-за проблемы галопирования болидов – и мы не были уверены, как именно решать эту проблему. Мы были немного потерянными, по своим характеристикам машина была не слишком хороша. Так что да, сейчас все складывается значительно более гладко.

Пока мы сильно смотримся с точки зрения надежности техники, что позволяет нам выполнять тестовую программу. Да, конечно, нам нужно улучшать какие-то вещи в нашей машине, но я бы сказал, что в целом сейчас все соответствует изначальным ожиданиям.

Машина стала лучше входить в повороты. Вы все смотрите трансляции, повторы с бортовых камер – и не секрет, что у нас есть некоторые проблемы с балансом, машина порой нестабильно ведет себя в середине поворота. Но мне кажется, что сейчас проблемы с балансом решить намного проще, чем было в прошлом году. Так что, даже учитывая то, что сейчас это нас ограничивает, я бы сказал, что это приятная проблема, с которой можно разобраться», – рассказал Расселл.

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