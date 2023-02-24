Андреа Стелла о первом дне тестов для «Макларена»: «Превентивно укрепили несколько деталей корпуса, чтобы предотвратить возможную поломку»

Руководитель « » подвел итоги первого дня предсезонных тестов в Бахрейне.

По словам Стеллы, задержки в работе и ремонт некоторых деталей болида был выполнен в качестве превентивных мер.

«Несмотря на несколько незначительных проблем, возникновение которых по ходу тестов – это обычное дело, – мы получили большое количество информации и смогли протестировать много различных вещей.

По ходу дня у нас несколько раз возникали небольшие задержки – просто, потому что команда хотела превентивно укрепить несколько деталей корпуса, чтобы предотвратить возможную поломку. Да, это были превентивные меры, но мы подумали, что было бы полезным обезопасить себя на предмет надежности болида на оставшуюся часть дня. И в целом день прошел хорошо», – рассказал Стелла.

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