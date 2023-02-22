Технический директор «Альпин»: «Для нас очень важно постараться сделать так, чтобы три дня тестов прошли безупречно»

Технический директор « » Мэтт Харман рассказал о задачах команды на предсезонные тесты в Бахрейне.

По словам Хармана, главной целью будет провести на трассе как можно больше времени, избежав технических проблем и выполнив максимально возможный объем работы.

«Для нас очень важно постараться сделать так, чтобы три дня тестов прошли безупречно. Ведь на тестах будет проводиться фундаментальная работа – мы привезем туда ряд обновлений машины, нам нужно будет изменить множество параметров, и мы должны быть уверены, что машина будет находиться на трассе сто процентов доступного времени. Поэтому на обкатке мы главным образом сосредоточились на том, чтобы все работало безошибочно.

У команды есть план подготовки технических новинок. Обновления будут и к первому Гран-при сезона. В машине нужно будет скорректировать некоторые моменты. Когда в машине так много компонентов, некоторые из них вы неизбежно захотите улучшить или исправить. Мы сделаем это к тестам в Бахрейне», – рассказал Харман.

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