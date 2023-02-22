Льюис Хэмилтон о межсезонье: «Стараюсь держать подальше от гонок. Но активно занимаюсь другими видами спорта»

Пилот « » Льюис Хэмилтон рассказал о том, как готовился к сезону-2023.

По словам Хэмилтона, в межсезонье он старается не заниматься непосредственно гонками – например, тем же картингом, в отличие от многих других пилотов «Формулы-1».

«Нет, я в целом стараюсь держаться подальше от гоночной активности. Но я занимаюсь многими другими видами спорта. Играю в сквош, много занимаюсь серфингом. Много плаваю. И продолжаю много бегать, поскольку это просто неотъемлемая часть того стиля жизни, который я выбрал.

И я много тренировался. Да в рождественский вечер я был занят бегом по горам. Со временем я просто приспособился именно к такому образу жизни и тренировок, вместо того чтобы делать слишком большой перерыв между гонками.

Я считаю, что в моем случае это очень хорошо работает. И недавно я запрыгнул в кокпит болида, проехал где-то 160 кругов в Хересе (на шинных тестах «Пирелли»), и чувствовал себя просто отлично. Да, как это всегда и бывает, после первого дня шея и спина немного болели, но потом ты снова привыкаешь к нагрузкам», – рассказал Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон твердит: у него лучшая форма в жизни, в 38 лет. Взгляните – кажется, это правда