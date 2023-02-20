MotoGP. Босс «Дукати»: «При всем моем искреннем уважении, вряд ли нам нужен Маркес»

Босс «Дукати» Паоло Чиабатти исключил приглашение в команду .

Шестикратного чемпиона MotoGP в последние годы неоднократно связывали с возможным переходом из « » в « », а его нынешнее соглашение с японской командой действует еще два года.

«Дело не в том, что «Дукати» не нужен такой человек «внеземного уровня», как Марк Маркес. Просто у «Дукати» уже есть такой гонщик.

Всего один пилот выиграл чемпионский титул с преимуществом более чем в 200 очков, лидируя более 270 кругов – и это Фабио Куартараро.

Конечно, никогда не говори никогда, но Маркесу уже 30 лет, а наши пилоты на 5 и 6 лет моложе него, у них еще есть пространство для роста. Так что, при всем моем искреннем уважении, вряд ли «Дукати» нужен Маркес. У нас уже достаточно гонщиков, которые стремятся попасть в заводскую команду.

Да, очевидно, что, если завтра Марк позвонит нам и попросит о встрече, мы не будем бросать трубку. Но лучший момент перехода Маркеса в «Дуати» был пару лет назад. Сейчас это уже не так», – рассказал Чиабатти.

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