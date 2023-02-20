Джордж Расселл: «Предсезонные тесты надо проводить двумя машинами»

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Джордж Расселл предложить изменить формат предсезонных тестов «Формулы-1».

Заезды состоятся 23-25 февраля в Бахрейне. Команды участвуют в тестах одним болидом.

«Лично я считаю, что трех дней недостаточно. Надо помнить, что это всего полтора дня на одного пилота. Повезло, что на прошлой неделе мы проехали [шинные] тесты – в противном случае 12 недель с Абу-Даби до Бахрейна прошли бы без заездов.

Я считаю, что хорошим решением стало бы проведение трех дней с двумя машинами на трассе – пожалуй, это наилучший компромисс с учетом всех других факторов. Но полутора дней на гонщика, на мой взгляд, недостаточно», – высказался пилот «Мерседеса».

Такая форма машины утопила «Мерседесу» прошлый сезон, а ее сохранили. Потому что в теории это прорыв

Расписание предсезонных тестов «Формулы-1» 2023 года

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