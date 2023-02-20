Стефано Доменикали: «Ф-1» никогда не перейдет на электричество»
Стефано Доменикали исключает переключение «Формулы-1» на электродвигатели.
«Ф-1» никогда не перейдет на электричество.
Избавиться от выбросов можно, не модифицируя моторы и не выбрасывая существующие болиды», – отметил руководитель серии в интервью Il Sole 24 Ore.
К 2030 году «Ф-1» намерена стать CO2-нейтральной. В частности, уже в 2026-м планируется использовать полностью «зеленое» топливо.
Сколько в «Ф-1» тратят на переезды между Гран-при? Как перевозят машины? 300 тонн грузов и 133 тысячи км за год
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