Стефано Доменикали: «Ф-1» никогда не перейдет на электричество»

Теги Стефано Доменикали Формула-1 регламент Экология Авто

Стефано Доменикали исключает переключение «Формулы-1» на электродвигатели.

«Ф-1» никогда не перейдет на электричество.

Избавиться от выбросов можно, не модифицируя моторы и не выбрасывая существующие болиды», – отметил руководитель серии в интервью Il Sole 24 Ore.

К 2030 году «Ф-1» намерена стать CO2-нейтральной. В частности, уже в 2026-м планируется использовать полностью «зеленое» топливо.

Сколько в «Ф-1» тратят на переезды между Гран-при? Как перевозят машины? 300 тонн грузов и 133 тысячи км за год

2 комментария

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Mr.BadGuy
Прокатись на электрокаре по маршруту Москва - Владивосток. Расскажешь потом впечатления. Ну или Каир - Йоханесбург. Или Портленд - Буанос Аэрес. Ждем.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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Как и писал, формула 1 становиться динозавром.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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