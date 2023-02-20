Стефано Доменикали: «Ф-1» никогда не перейдет на электричество»

исключает переключение «Формулы-1» на электродвигатели.

«Ф-1» никогда не перейдет на электричество.

Избавиться от выбросов можно, не модифицируя моторы и не выбрасывая существующие болиды», – отметил руководитель серии в интервью Il Sole 24 Ore.

К 2030 году «Ф-1» намерена стать CO 2 -нейтральной. В частности, уже в 2026-м планируется использовать полностью «зеленое» топливо.

Сколько в «Ф-1» тратят на переезды между Гран-при? Как перевозят машины? 300 тонн грузов и 133 тысячи км за год