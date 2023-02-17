Бывший пилот молодежной программы «Ред Булл» Тиктум признан виновным в превышении скорости

Пилот «Формулы Е» был признан виновным в грубом нарушении правил ПДД.

Бывший гонщик молодежной программы « » и « », находясь за рулем своей «Феррари» F12 Berlinetta, значительно превысил скорость – двигаясь на скорости 144 м/ч (почти 232 км/ч). Инцидент произошел в конце мая 2022 года

После долгих разбирательств Тиктум все-таки признал вину – и суд в Великобритании оштрафовал его на 440 фунтов. Еще 90 фунтов Тиктум выплатит в качестве компенсации судебных издержек, а 176 фунтов в качестве процентов по задолженности.

Также Тиктум, в свете допущенного нарушения, получил шесть штрафных баллов в лицензию.

Тиктум не первый раз становится участником разного рода скандальных историй. В 2015 году, когда ему было 16 лет, Тиктум получил двухлетний бан от автоспортивной ассоциации Великобритании за то, что в гонке «Формулы MSA» обогнал десятерых соперников под машиной безопасности, чтобы намеренно протаранить одного из конкурентов.

Тиктум попал в программу «Ред Булл», но вылетел из нее в 2019 году – официально, из-за слабых результатов. Более вероятно – из-за драки с механиком. Позже Тиктум вылетел и из программы «Уильямса» – после того, как позволил себе ряд нелицеприятных высказываний в адрес Николаса Латифи во время одного из стримов.

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