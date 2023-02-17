Окон зимой перенес серьезную легочную инфекцию: «Пульс начинал зашкаливать даже во время обычной ходьбы – настолько все было плохо»

Теги Формула-1 Эстебан Окон Альпин Авто

Пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал, что во время зимнего перерыва перенес серьезное заболевание, которое сказалось на его подготовке к сезону-2023.

По словам Окона, речь шла о сильном вирусе легочной инфекции – и что заболевание мешало ему на ежедневной основе.

«В течение полутора месяцев мне не удавалось вернуться на необходимый уровень физической формы. Тем не менее, в итоге мы с командой и моими тренерами здорово поработали и вернулись на нужный уровень физической готовности, который был у меня в прошлом году.

Сейчас я чувствую себя отлично. Но подобные вирусы могут очень сильно навредить вам даже за короткий промежуток времени течения болезни. И всем нужно быть с этим очень осторожными.

Я мог заниматься какими-то вещами, но, например, пульс начинал зашкаливать даже во время обычной ходьбы – настолько все было плохо. Так что да, мы были серьезно обеспокоены ситуацией, но в итоге сделали все необходимое, чтобы я смог как можно быстрее восстановиться после болезни и вернуться к обычному уровню тренировок. И как только я почувствовал себя хорошо, то сумел здорово наверстать упущенное. Однако в течение довольно долгого времени мое состояние было плачевным, и мы начали беспокоиться.

Сейчас тесты показывают более высокие показатели, чем были в 2022 году. Просто в какой-то момент мы и правда испугались из-за того, что симптомы никуда не исчезали. Вообще человеческое тело — это очень странный механизм. Хотя понятно, что мы не машины, поэтому нас и нельзя так просто починить. Но тут ничего не поделаешь», – рассказал Окон.

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2 комментария

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Kasper N . P .
Ответ MinkoffS
У меня в прошлом году тоже такая болезнь была. Пульс постоянно выше 90, если двигаешься, то за 120 зашкаливает. И температура 38-39 градусов. Постоянная сонливость и усталость. В короткой статье, естественно, все симптомы не напишешь и создаётся впечатление, что просто у пацана сердце чуть быстрее билось. А по факту серьезная такая штука.
тоже только недавно вылечился, 2 месяца был вообще не в себе
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MinkoffS
У меня в прошлом году тоже такая болезнь была. Пульс постоянно выше 90, если двигаешься, то за 120 зашкаливает. И температура 38-39 градусов. Постоянная сонливость и усталость. В короткой статье, естественно, все симптомы не напишешь и создаётся впечатление, что просто у пацана сердце чуть быстрее билось. А по факту серьезная такая штука.
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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