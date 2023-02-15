Технический директор «Астон Мартин»: «Эндрю Грин продолжает серьезно влиять на нашу работу»

В «Астон Мартин» рассказали о роли бывшего технического директора .

Грин работает в команде с 2010 года – тогда она еще называлась «Форс-Индией». В июне 2021-го в команде прошла реструктуризация технического отдела: в него набрали ряд ключевых специалистов, а самого Эндрю сделали их руководителем. Позже Грина назначили главой нового проекта компании Astom Martin Perfomance Technologies. Его задача – использовать технологии «Ф-1» для создания негоночных проектов (каких именно – пока не сообщается).

« » также рассчитывает этой перестановкой справиться с лимитом на бюджет. Согласно правилам, в ограничения входит зарплата только трех самых высокооплачиваемых сотрудников (не считая пилотов). Отсутствие Грина в списке позволяет внести в тройку специалиста с заработком меньше, чем у Эндрю. Однако «Астон Мартин» будет обязан доказать ФИА, что Грин при этом не участвовал в разработке машины. Если же в определенные дни его все же задействовали, то за это время из бюджета команды вычтут определенную сумму.

«Мы улучшили структуру технического отдела. Хотя, по правде говоря, мы и сейчас продолжаем работать над ней. За год у нас появилось много людей на высоких должностях. Вы, наверное, знаете, что теперь с нами работает Эрик Блэндин (бывший руководитель отдела аэродинамики в «Мерседесе» – Sports.ru), а еще Лука Фурбатто (ранее был главным конструктором «Альфа Ромео» – Sports.ru). И целый ряд других людей на ключевых позициях.

Вся эта структура развивается. Работая над AMR23, мы также выросли как команда. Сейчас мы планируем расширить свои возможности в других областях.

Как раз здесь и важна AMPT. Эндрю Грин – ее ключевая фигура, лидер этой организации. Он внес большой вклад в создание нынешней структуры верхушки техотдела. И он продолжает серьезно влиять на нашу работу, хоть теперь и фокусируется больше на делах AMPT», – рассказал технический директор Дэн Фэллоус.

Руководитель команды Майк Крак также подтвердил, что Грин все еще задействован в «Ф-1»:

«Компания растет, и нужен был кто-то с большим техническим опытом, чтобы все проконтролировать. Это был логичный выбор. Думаю, нам очень повезло, что у нас нашелся такой человек, как Эндрю.

Он участвовал в разработке болида AMR23. Он перешел на новую должность совсем недавно. Посмотрим, как все будет развиваться».

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