Льюис Хэмилтон о запрете ФИА на несогласованные политические заявления: «Ничто не помешает мне говорить о вещах, которые меня действительно волнуют»

Пилот « » негативно высказался о запрете для гонщиков «Формулы-1» делать несогласованные заранее политические заявления.

По словам Хэмилтона, он не собирается молчать о проблемах в мире, которые его действительно заботят.

«Зимой я не особо следил за новостями, но да, я слышал об этом (о запрете). Меня это не удивляет. Но ничто не помешает мне говорить о вещах, которые меня действительно волнуют, говорить о существующих проблемах.

Я считаю, что как спорт мы по-прежнему несем ответственность, и путешествуя по разным местам можем высказывать свое мнение о разных проблемах, осведомлять людей о происходящем, говорить о важных темах. Так что ничего не изменилось.

Конечно, с моей стороны было бы глупо заявлять, что я хочу получать штрафные баллы за то, что высказываю свое мнение. Но я по-прежнему буду это делать, у нас по-прежнему есть отличная платформа, чтобы высказывать свои мнения, и много вопросов, которые нужно решить.

Поддержка со стороны была потрясающей и все пилоты, как мне кажется, едины в вопросе свободы слова», – рассказал Хэмилтон.

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