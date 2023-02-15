Льюис Хэмилтон о запрете ФИА на несогласованные политические заявления: «Ничто не помешает мне говорить о вещах, которые меня действительно волнуют»

Теги ФИА Льюис Хэмилтон Стефано Доменикали Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон негативно высказался о запрете ФИА для гонщиков «Формулы-1» делать несогласованные заранее политические заявления.

По словам Хэмилтона, он не собирается молчать о проблемах в мире, которые его действительно заботят.

«Зимой я не особо следил за новостями, но да, я слышал об этом (о запрете). Меня это не удивляет. Но ничто не помешает мне говорить о вещах, которые меня действительно волнуют, говорить о существующих проблемах.

Я считаю, что как спорт мы по-прежнему несем ответственность, и путешествуя по разным местам можем высказывать свое мнение о разных проблемах, осведомлять людей о происходящем, говорить о важных темах. Так что ничего не изменилось.

Конечно, с моей стороны было бы глупо заявлять, что я хочу получать штрафные баллы за то, что высказываю свое мнение. Но я по-прежнему буду это делать, у нас по-прежнему есть отличная платформа, чтобы высказывать свои мнения, и много вопросов, которые нужно решить.

Поддержка со стороны Стефано Доменикали была потрясающей и все пилоты, как мне кажется, едины в вопросе свободы слова», – рассказал Хэмилтон.

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6 комментариев

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Alex1104
Где все говорившие про выступления на митингах?
"Ко-ко-ко, спортсмены не должны..."
А так - можно?
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Анатолий Зубков
Пусть сэр и остальные говорят, что хотят. Только делают это не во время трансляций и интервью во время гоночного уик-енда.
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Мадина Уйгурова
Ответ Merzus21
мочи арабскую цензуру!
не забывая получать арабские же деньги при этом. удобно
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Мадина Уйгурова
Этот лицемер может надеть шлем с ЛГБТ флагом в Саудовской Аравии, но ни слова ни сказал например о том, что Ф1 ушла с трансляциями из России лишив тысячи людей официальных трансляций гонок.
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Неоновый Демон
Почему его как и любого либерала волнует только мейнстримовые протесты ?))))
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Merzus21
мочи арабскую цензуру!
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