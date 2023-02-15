Льюис Хэмилтон о запрете ФИА на несогласованные политические заявления: «Ничто не помешает мне говорить о вещах, которые меня действительно волнуют»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон негативно высказался о запрете ФИА для гонщиков «Формулы-1» делать несогласованные заранее политические заявления.
По словам Хэмилтона, он не собирается молчать о проблемах в мире, которые его действительно заботят.
«Зимой я не особо следил за новостями, но да, я слышал об этом (о запрете). Меня это не удивляет. Но ничто не помешает мне говорить о вещах, которые меня действительно волнуют, говорить о существующих проблемах.
Я считаю, что как спорт мы по-прежнему несем ответственность, и путешествуя по разным местам можем высказывать свое мнение о разных проблемах, осведомлять людей о происходящем, говорить о важных темах. Так что ничего не изменилось.
Конечно, с моей стороны было бы глупо заявлять, что я хочу получать штрафные баллы за то, что высказываю свое мнение. Но я по-прежнему буду это делать, у нас по-прежнему есть отличная платформа, чтобы высказывать свои мнения, и много вопросов, которые нужно решить.
Поддержка со стороны Стефано Доменикали была потрясающей и все пилоты, как мне кажется, едины в вопросе свободы слова», – рассказал Хэмилтон.
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