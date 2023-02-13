Ландо Норрис о запрете ФИА на несогласованные политические заявления: «Мы должны иметь возможность говорить то, что думаем»

Пилот « » высказался о запрете гонщикам делать несогласованные политические заявления, который с нового сезона ввела .

«Есть вещи, о которых вы можете хотеть поговорить, или сделать, но вам этого могут не позволить. При этом мне кажется, что « » довольно четко дала понять, что именно считается приемлемым и что можно делать гонщикам, как поступать, каких позиций мы придерживаемся.

Мы должны иметь возможность говорить то, что думаем, что хотим, во что верим. Мы же не в школе, в конце концов. Мы не должны постоянно спрашивать разрешения – можно ли нам делать вот это или вот это? Мне кажется, что мы все достаточно взрослые люди, чтобы поступать по-умному. Да, порой люди могут сделать какую-нибудь глупость, но это жизнь.

Мы ведь делаем это, потому что у нас много болельщиков – миллионы фанатов, зрителей, на которых мы хотим как-то повлиять, направить, постараться помочь им лично. И для этого у нас должна быть возможность говорить то, что мы думаем, что мы хотим сказать. Ведь это то, что определяет нас как личностей, что делает нас людьми. Мы просто стараемся помочь людям, дать какой-то совет и так далее. И я не вижу причин, почему нам должно быть запрещено это делать», – рассказал Норрис.

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