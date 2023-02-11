Молодежная серия «Формулы E» появится в 2024 году
В следующем сезоне начнутся гонки электросерии ACE.
Чемпионат позиционирует себя как молодежный для «Формулы E». Возглавил серию экс-босс «Махиндры» Дилбах Гил, основатель «Формулы E» Алехандро Агаг вошел в наблюдательный совет, бывший пилот «Формулы-1» и «Формулы E» Ник Хайдфельд стал гонщиком ACE по развитию и консультантом.
Заезды будут проходить в двух дивизионах на одинаковых болидах, но с разным уровнем мощности. Предполагается, что машины ACE будут аналогичны болидам «Формулы E» второго поколения по своим характеристикам.
Организаторы заявили о «региональном формате на различных континентах», однако пока непонятно, где именно пройдут этапы.
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