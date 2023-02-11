Молодежная серия «Формулы E» появится в 2024 году

В следующем сезоне начнутся гонки электросерии ACE.

Чемпионат позиционирует себя как молодежный для « ». Возглавил серию экс-босс «Махиндры» Дилбах Гил, основатель «Формулы E» Алехандро Агаг вошел в наблюдательный совет, бывший пилот «Формулы-1» и «Формулы E» стал гонщиком ACE по развитию и консультантом.

Заезды будут проходить в двух дивизионах на одинаковых болидах, но с разным уровнем мощности. Предполагается, что машины ACE будут аналогичны болидам «Формулы E» второго поколения по своим характеристикам.

Организаторы заявили о «региональном формате на различных континентах», однако пока непонятно, где именно пройдут этапы.

Кошка перебежала трек перед болидом – и запорола квалификацию гонщику электро-«Формулы»