Молодежная серия «Формулы E» появится в 2024 году

Теги Ник Хайдфельд Алехандро Агаг Формула-1 Формула E Махиндра Авто

В следующем сезоне начнутся гонки электросерии ACE.

Чемпионат позиционирует себя как молодежный для «Формулы E». Возглавил серию экс-босс «Махиндры» Дилбах Гил, основатель «Формулы E» Алехандро Агаг вошел в наблюдательный совет, бывший пилот «Формулы-1» и «Формулы E» Ник Хайдфельд стал гонщиком ACE по развитию и консультантом.

Заезды будут проходить в двух дивизионах на одинаковых болидах, но с разным уровнем мощности. Предполагается, что машины ACE будут аналогичны болидам «Формулы E» второго поколения по своим характеристикам.

Организаторы заявили о «региональном формате на различных континентах», однако пока непонятно, где именно пройдут этапы.

Кошка перебежала трек перед болидом – и запорола квалификацию гонщику электро-«Формулы»

2 комментария

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ALMANAC
Ответ Jesse Boy
о, класс, ещё один чемпионат, интересный единицам
В молодежных командах гонщиков все больше, а посадить некуда
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jesse Boy
о, класс, ещё один чемпионат, интересный единицам
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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