Кристиан Хорнер: «Знаем, что «Феррари» способна стать быстрее»

Руководитель « » допускает, что за зиму « » смогла увеличить мощность мотора.

По данным СМИ, в «Феррари» сумели значительно улучшить машину в период межсезонья. La Gazzeta dello Sport ранее отмечала, что мотористы команды увеличили мощность двигателя на 30 л.с.

С сентября прошлого сезона работа над моторами «заморожена» вплоть до нового регламента 2026 года. ФИА разрешает вносить изменения только с целью повысить надежность силовой установки.

«Двигатели омологированы, так что в теории мощность не должна серьезно увеличиться. Топливо также омологировано – поэтому и новых видов горючего быть не может.

В прошлом году у «Феррари» были проблемы с надежностью – и если им удалось разобраться с этим и вдобавок увеличить мощность, то они ощутят результат уже сейчас.

[Прирост в 30 л.с.] это много. Очень много. Мы обязаны помнить это. Мы уже видели, как они понижали мощность после прошлогодних неполадок. Так что знаем, что они способны стать быстрее», – считает Хорнер.