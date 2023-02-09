Кристиан Хорнер: «Знаем, что «Феррари» способна стать быстрее»

Теги Феррари Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер допускает, что за зиму «Феррари» смогла увеличить мощность мотора.

По данным СМИ, в «Феррари» сумели значительно улучшить машину в период межсезонья. La Gazzeta dello Sport ранее отмечала, что мотористы команды увеличили мощность двигателя на 30 л.с.

С сентября прошлого сезона работа над моторами «заморожена» вплоть до нового регламента 2026 года. ФИА разрешает вносить изменения только с целью повысить надежность силовой установки.

«Двигатели омологированы, так что в теории мощность не должна серьезно увеличиться. Топливо также омологировано – поэтому и новых видов горючего быть не может.

В прошлом году у «Феррари» были проблемы с надежностью – и если им удалось разобраться с этим и вдобавок увеличить мощность, то они ощутят результат уже сейчас.

[Прирост в 30 л.с.] это много. Очень много. Мы обязаны помнить это. Мы уже видели, как они понижали мощность после прошлогодних неполадок. Так что знаем, что они способны стать быстрее», – считает Хорнер.

1 комментарий

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sinkindragon@gmail.com
Феррари будет на 30 лс мощнее чем в Спа ?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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