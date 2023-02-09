Серхио Перес: «Я подталкивал развитие болида «Ред Булл»-2023 в определенном направлении»

надеется, что машина «Ред Булл» 2023 года ему подойдет.

На старте прошлого сезона Перес сражался за победы, однако во второй половине года стал чувствовать себя в болиде гораздо увереннее, в то время как Серхио уступил в борьбе за вице-чемпионство Шарлю Леклеру из « ».

Мексиканец сообщил, что в 2023-м году постарается избежать повторения такой ситуации.

«Да, безусловно. Есть вещи, над которыми мы будем работать. Мы считаем, что машина станет лучше. Я подталкивал команду в определенном направлении и, на наш взгляд, мы туда и движемся. Но посмотрим. Когда мы получим машину, предстоит адаптироваться и постараться выжать из нее максимум.

Нужно сделать выводы из ошибок: полагаю, иногда мы выбирали неверные настройки – важно понять проблему. Я считаю, что к концу года мы пришли к пониманию того, как работать с болидом, и это ключевой момент. Думаю, мы движемся в верном направлении», – сказал Перес.

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