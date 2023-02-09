Серхио Перес: «Я подталкивал развитие болида «Ред Булл»-2023 в определенном направлении»
Серхио Перес надеется, что машина «Ред Булл» 2023 года ему подойдет.
На старте прошлого сезона Перес сражался за победы, однако во второй половине года Макс Ферстаппен стал чувствовать себя в болиде гораздо увереннее, в то время как Серхио уступил в борьбе за вице-чемпионство Шарлю Леклеру из «Феррари».
Мексиканец сообщил, что в 2023-м году постарается избежать повторения такой ситуации.
«Да, безусловно. Есть вещи, над которыми мы будем работать. Мы считаем, что машина станет лучше. Я подталкивал команду в определенном направлении и, на наш взгляд, мы туда и движемся. Но посмотрим. Когда мы получим машину, предстоит адаптироваться и постараться выжать из нее максимум.
Нужно сделать выводы из ошибок: полагаю, иногда мы выбирали неверные настройки – важно понять проблему. Я считаю, что к концу года мы пришли к пониманию того, как работать с болидом, и это ключевой момент. Думаю, мы движемся в верном направлении», – сказал Перес.
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