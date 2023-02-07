Даниэль Риккардо: «Не считая столкновения в Баку, с Ферстаппеном всегда были хорошие отношения»

Даниэль Риккардо сообщил, что борьба с не испортила их дружбу.

Риккардо покинул «Ред Булл» после сезона-2018, а в 2023-м стал третьим пилотом команды. Напарники не раз жестко сражались, когда выступали вместе, а противостояние на -2018 завершилось двойным сходом.

«Да, случилось столкновение в Баку. Но, не считая этого, у нас всегда были достаточно хорошие отношения. Конечно, мы сражались, но человеческие отношения оставались очень хорошими, мы переписывались и так далее.

Приятно вернуться сюда, снова работать с Максом. За годы, проведенные вне команды, я увидел, как он повзрослел – как гонщик, но как и человек тоже. Он стал двукратным чемпионом мира, и здорово наблюдать за его успехами и прогрессом. И, честно говоря, он остался тем же человеком, только повзрослел», – признался австралиец.

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