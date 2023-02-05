Даниэль Риккардо о возвращении в «Ред Булл»: «Понял, что на самом деле мне нужно взять годичный перерыв»

Резервный пилот «Ред Булл» рассказал, как пришел к решению вернуться в австрийскую команду в качестве запасного.

Риккардо потерял место в « » по окончании предыдущего сезона и решил взять годичный перерыв, чтобы потом постараться вернуться в «Формулу-1».

«Поначалу этого (возвращения в «Ред Булл») в планах у меня точно не было. В самом начале я, можно сказать, немного запаниковал. В голову лезли мысли вроде: «Вот черт, и что я теперь будут делать? Что дальше? И что все это значит?» Так что да, небольшая паника была.

Полагаю, что если ты в полной мере не готов к такой вещи (решению команды расстаться с пилотом), то она всегда застанет тебя врасплох. Не сказал бы, что я просто впал в ступор, хотя можно и так выразиться.

Где-то через месяц я начал общаться с командами. Хотя глубоко в душе понимал, что мыслями я не совсем там, где нужно. То есть я думал: «Я делаю это только ради того, чтобы просто остаться на решетке? Это и правда то, чего я хочу?» И потом я стал честен с собой и понял, что на самом деле мне нужно взять годичный перерыв. И вариант с « » стал для меня сродни вспыхнувшей лампочке», – рассказал Риккардо.