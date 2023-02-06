Алекс Албон: «Сейчас «Уильямс» находится в более выгодной позиции в сравнении с тем, что было год назад»

Пилот « » поделился мнением о перспективах команды на сезон-2023.

«Сложно говорить о перспективах на этот сезон. Вообще я бы сказал, что сейчас мы определенно находимся в более выгодной позиции в сравнении с тем, что было год назад. Однако я не знаю, как именно это перенесется на трассу, как не знаю и того, какого прогресса добились другие команды. Время покажет.

Тестируя машину на симуляторе можно упустить множество самых разных вещей, многие вещи могут казаться обманчивыми – ведь ты никогда не знаешь, совпадут ли данные корреляции. Так что да, на данный момент команда находится в более выгодном положении, но мне сложно что-то сказать о положении команды в расстановке сил.

У прошлогоднего болида «Уильямса» были очевидные слабые стороны. Они были видны не только мне, но и Ники (Латифи), Логан тоже тренировался за рулем прошлогодней машины. И у нее было несколько очевидных слабых сторон.

Могу сказать, что в прошлом году большой проблемой для нас была блокировка передних колес на низких скоростях, и мы стараемся решить эту проблему, разобраться с ней. Так что в работе над машиной у нас есть четкие цели», – рассказал Албон.

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