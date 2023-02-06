Макс Ферстаппен: «Если в «Мерседесе» улучшили машину так, как хотели – именно они будут наши главным противником»

Пилот «Ред Булл» считает, что главным соперником его команды в предстоящем сезоне будет «Мерседес» – при условии, что конкуренты разберутся с проблемами, с которыми сталкивались в прошлом году.

По мнению Ферстаппена, в сравнении с «Феррари» у « » есть преимущество за счет более стабильных результатов последних лет.

«Уже в прошлом году, как мне кажется, порой «Мерседесу» удавалось показывать свой максимум, а порой нет. Так что со своей стороны я мало что могу сказать, мне трудно судить о ситуации. Полагаю, мы все узнаем в этом сезоне. Если в «Мерседесе» разобрались во всем и улучшили свою машину так, как и хотели – безусловно, именно они будут нашим главным противником.

Думаю, что « » будет сильна – но сложно сказать, на сколько именно сильна. «Мерседес» же за последние годы не раз доказывал, что может быть очень, очень силен, и у них также собрана очень сильная команда специалистов. Однако я верю в нашу команду – что мы способны построить очень быструю машину, с хорошим двигателем», – рассказал Ферстаппен.

Культовую ливрею «Ред Булл» в «Ф-1» продлили еще на сезон. Найдете отличия от прошлогодней?