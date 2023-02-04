Глава гоночного подразделения «Форда»: «Мы изучали возвращение в «Ф-1» в качестве заводской команды»

Марк Рашбрук рассказал, как «Форд» пришел к сделке с «Ред Булл».

Глава гоночного подразделения «Форда» сообщил, что фирма рассматривала различные варианты возвращения в «Формулу-1», в том числе в качестве заводского коллектива. Американская компания уже участвовала в «Ф-1» как владелец «Ягуара» – команды, впоследствии проданной «Ред Булл».

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«Конечно, мы изучили все варианты, во многих смыслах прошли долгий путь. Как только люди узнали, что у «Форда» есть интерес или команда как минимум рассматривает возвращение, многие к нам обратились по поводу партнерства – из существующих или потенциальных команд. Мы общались с некоторыми коллективами, но изначально казалось, что никто из них не подходит.

Возвращение в качестве заводской команды, роль владельца также не показались правильными, потому что мы хотели применить очень стратегический подход – внести вклад и научиться там, где в этом есть смысл.

При переговорах с «Ред Булл» очень быстро стало понятно, что команде нужен партнер, который привнесет то, что можем привнести мы, и наоборот. Все началось во второй половине 2022 года и прошло очень быстро – мы с самого старта понимали, что это подходящее сотрудничество. Очень важно прийти в «Ф-1» в нужный момент, как надо и с подходящим партнером. Мы считаем, что именно это и сделали.

Безусловно, лучше сотрудничать с кем-то вроде «Ред Булл», а не с автопроизводителем-конкурентом. Было бы неправильно или неуместно работать над силовой установкой с другой автомобильной компанией. Конечно, возможности были, но для нас это неверный путь», – сообщил Рашбркук.

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