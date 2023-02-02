Отмар Сафнауэр о Пиастри: «Альпин» устранит лазейки. Виды, которые сотрудничают, выживают, эгоистичные – вымирают»

Теги Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Отмар Сафнауэр Оскар Пиастри Альпин Авто

«Альпин» сделала выводы из провала с Оскаром Пиастри, заверил руководитель Отмар Сафнауэр.

Экс-юниор французской команды стал пилотом «Макларена», хотя «Альпин» намеревалась предоставить ему место ушедшего в «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Виды, которые сотрудничают, выживают. Эгоистичные виды вымирают. В будущем мы будем дорожить этими уроками и устраним лазейки, которые позволили Оскару избавиться от контракта, который, как мы считали, с ним был.

То, что произошло летом, не совпало с тем, что мы планировали в декабре 2021 года. Можно сказать, что нужно было действовать иначе и осуществить повышение Оскара», – сказал Сафнауэр.

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3 комментария

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Дмитрий Дерябин
Если эгоистичные вымирают, то когда по мнению Сафнауера "склеится" Окон?
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Великий Алонсо
Как же хорошо, что Фернандо ушёл из Альпин. Вообще нет никакой надежды на хорошие результаты у Альпин, двигло говно, Сафнауэр тоже так себе, команда не богатая.
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Lordk
Забавно это читать, помня что Альпин — глубоко последняя из заводских команд.
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