Отмар Сафнауэр о Пиастри: «Альпин» устранит лазейки. Виды, которые сотрудничают, выживают, эгоистичные – вымирают»

«Альпин» сделала выводы из провала с , заверил руководитель Отмар Сафнауэр.

Экс-юниор французской команды стал пилотом « », хотя «Альпин» намеревалась предоставить ему место ушедшего в « » .

«Виды, которые сотрудничают, выживают. Эгоистичные виды вымирают. В будущем мы будем дорожить этими уроками и устраним лазейки, которые позволили Оскару избавиться от контракта, который, как мы считали, с ним был.

То, что произошло летом, не совпало с тем, что мы планировали в декабре 2021 года. Можно сказать, что нужно было действовать иначе и осуществить повышение Оскара», – сказал Сафнауэр.

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