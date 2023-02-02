Ромен Грожан: «После аварии в Бахрейне стал получать гораздо больше удовольствия от жизни»

рассказал, как страшная авария научила его радоваться жизни.

В своей последней гонке в «Формуле-1» в Бахрейне Грожан уцелел после столкновения с барьерами и пожара, отделавшись небольшими травмами. После ухода из « » пилот выступает в « ».

– Беспокоит ли вас то, что ваше восприятие, по крайней мере в Штатах, выстроено вокруг, могу себе представить, достаточно травмирующего события?

– Нет, мне все равно. Это часть моей карьеры, часть моей жизни. Особенно в США, потому что аудитория недавно следит за «Формулой-1». Многие помнят меня по аварии, они не видели мои подиумы в 2012 и 2013 годах.

Эта авария на каждом экране телевизора, она была очень впечатляющей. Вот как я это вижу: «Феникс» (никнейм Грожана – Sports.ru). Возрождение после чего-то плохого. Дело не только в огне, а в том, что ты восстаешь из чего-то, что способно уничтожить, однако ты используешь это в позитивном ключе.

– И как вы обратили аварию и пожар во что-то позитивное?

– Думаю, ты просто наслаждаешься жизнью больше. Ты должен был ее потерять, она могла завершиться в любой момент. Больше живешь по принципу carpe diem («лови мгновенье» – Sports.ru), получаешь гораздо больше удовольствия от жизни. Поэтому я говорю, что это позитивный опыт. Звучит безумно, но с того момента жизнь стала прекраснее.

– Некоторые ответят: дико, что вы вернулись на трассу, ведь вы так наслаждаетесь жизнью. Зачем опять рисковать?

– Ну, жизнь нужно прожить. Если хочешь, чтобы с тобой ничего не случилось, можно просто сидеть дома и ничего не делать. Я смотрю на жизнь иначе. Я предпочту жить на скорости в 300 км/ч, наслаждаться всем, чем могу. Пилотировать самолеты, управлять гоночными болидами. Раньше я мог жаловаться на пробки, задержку рейса и все такое. А теперь понимаю: «Если бы я бы мертв, то не оказался бы тут». Это не такая большая проблема.

Но я знаю себя. Я никогда не покупал быстрый мотоцикл, так как понимаю, что буду гнать и это закончится плохо. У меня «БМВ» R100 RS 1981 года выпуска, я не могу разогнаться. Ты должен понимать, что тебе по силам, а что нет. И мне не нравится, когда говорят, что гонщики – безумцы. Это не так. Мы осознаем риски и последствия, но в большинстве случаев удерживаем ситуацию под контролем.

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