Фредерик Вассер о конфликте владельцев «Ф-1» и бен Сулайема: «Убежден, как только болиды выедут на трассу, вся эта история исчезнет с экранов»

Руководитель « » уверен, что с началом сезона конфликт между владельцами «Формулы-1» и президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом отойдет на второй план и вскоре затухнет.

В «Либерти» остались крайне недовольны комментариями бен Сулайема о коммерческой деятельности компании – в частности, об отказе вести переговоры с государственным фондом Саудовской Аравии о возможной продаже «Формулы-1» за $20 млрд.

Недовольны бен Сулайемом и в Великобритании – здесь претензии связаны с недостаточным вниманием президента ФИА к проблемам несоблюдения прав человека в некоторых странах, принимающих Гран-при, в том числе в Саудовской Аравии.

«Убежден, что как только болиды выедут на трассу, вся эта история исчезнет с экранов. Безусловно, у нас будут обсуждения этих вопросов, но я надеюсь, что мы, как и всегда, сможем оставаться сконцентрированы на спортивной составляющей», – рассказал Вассер.

Владельцы «Формулы-1» хотят сместить бен Сулайема с поста президента ФИА (Sport1)