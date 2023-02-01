Ник де Врис о выступлении за «Уильямс» в Монце: «Сначала я вообще не понял, о чем идет речь»

Новичок « » Ник де Врис поделился воспоминаниями о гоночном уик-энде в Монце, благодаря которому он получил постоянное место в «Формуле-1».

Де Врис, будучи резервным пилотом «Мерседеса», заменил в « » , у которого возникли проблемы со здоровьем. В своей дебютной гонке в «Ф-1» де Врис сумел финишировать девятым и хорошо себя зарекомендовать. Что в итоге и помогло ему впоследствии подписать контракт с «Альфа Таури».

«Вообще на тот уик-энд планировала гонка WEC на «Фудзи», и у меня была возможность выступать там за команду, в составе которой я мог бы претендовать на победу. И вообще-то я был настроен поехать именно на «Фудзи», ведь я знал, что там я буду гоняться, а вот в Монце – по крайней мере, так было на бумаге, – я гонять не должен был.

Но у меня было запланировано несколько выступлений в пятничных практиках «Ф-1» и так сложилось, что одним из лучших вариантов для всех было то, чтобы я провел практику за «Астон Мартин» как раз в Монце. Так что вместо гонки WEC в Японии я получил пятничную практику за «Астон Мартин» в Монце, что тоже было очень неплохо.

Тем вечером (в пятницу) я уже полностью расслабился и просто отдыхал – я уже провел практику, уик-энд был для меня закончен. Следующим утром я довольно рано приехал в паддок, где-то в 10 или 10:30. Там было еще довольно пусто, так что я не стал пока общаться с болельщиками, а просто сел за столик вместе с гостями, заказал капучино, и тут мне позвонил Джеймс Воулз и сообщил следующее: «Не мог бы ты спуститься в офис «Мерседеса»? Может быть, ты будешь выступать за «Уильямс».

Я сначала вообще не понял, о чем он говорит. Я подумал, что речь, вероятно, идет о будущем, о следующем сезоне. Но я ничего не понимал.

Инженеры и механики «Мерседеса» стали меня подбадривать и поздравлять, в то время как я думал: «Так, ребята, погодите, успокойтесь».

И я прошел в моторхоум «Уильямса», чтобы понять, что же все-таки происходит. Оказалось, что Алекса Албона вечером, к сожалению, доставили в больницу из-за проблем с аппендицитом. И тогда еще все равно было не до конца ясно, будут ли я выступать в Гран-при или нет.

Но уже через 20 минут, когда началось совещание для подготовки к третьей практике, стало понятно, что я проведу остаток этого уик-энда и с того момента я не покидал инженерный офис и боксы», – рассказал де Врис.

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