Фредерик Вассер: «Мы с Тодтом знакомы больше 20 лет, проконсультироваться с ним – разумный ход»

Руководитель «Феррари» рассказал, что в ближайшем будущем собирается пообщаться с бывшим президентом ФИА Жаном Тодтом.

Тодт ушел из «Феррари» в конце 2007 года. С тех пор у Скудерии сменилось пять человек на посту руководителя.

«Конечно, не стоит сравнивать современную «Формулу-1» с тем, что происходило 20 лет назад или даже раньше. « » меняется, в чемпионате постоянно происходят изменения – меняется структура, размеры команд, появился потолок бюджетов.

Но да, безусловно, я обсуждал некоторые вопросы с Жаном, ведь он все это время следил за «Формулой-1», не уходил из мира гонок. Пару недель назад мы обменялись несколькими сообщениями в мессенджере, скоро я встречусь с ним лично.

Конечно, я рад всем советам, но «Формулу-1» в 2023 году и правда очень сложно сравнивать с тем, что происходило, например, в 1994-95 году.

Мы с Жаном знакомы больше двадцати лет. В своей профессиональной карьере я никогда не отдалялся от общения с ним. Так что сейчас проконсультироваться с ним – это вполне разумный ход. Но речи про то, чтобы Жан стал консультантом «Феррари», не идет. У нас просто довольно близкие отношения, вот и все», – рассказал Вассер.

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