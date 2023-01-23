Оскар Пиастри о тестах в «Макларене»: «Наиболее положительный момент в том, что я в принципе смог сесть за руль болида»

Новичок « » Оскар Пистри отметил, что возможность выступить за команду на тестах в Абу-Даби помогла ему лучше подготовиться к следующему сезону.

Также команда организовала для Пиастри несколько частных тестов в рулем болидов предыдущего поколения.

«Да, это пошло на пользу. Думаю, наиболее положительный момент в том, что я в принципе смог сесть за руль болида (на тестах). Поскольку практику на трассе не заменит ничто другое, так что этот опыт был очень важен, и получить такой опыт было здорово.

Я смог поработать над настройками периферийных устройств, лучше узнать инженеров, познакомиться со всеми в команде. Там я смог поговорить с людьми о вещах, которые мне хотелось бы изменить к следующему сезону», – рассказал .

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