Макс Ферстаппен: «Вполне уверен, что улучшить шины «Пирелли» более чем возможно. Я просто хочу помочь»

Пилот « » предложил « » свою помочь в работе над улучшением шин для «Формулы-1».

По мнению Ферстаппена, монополия «Пирелли» и отсутствие второго производителя шин на самом деле негативно сказывается на чемпионате.

«Вполне естественно, что в условиях шинных войн производители выжимают максимум из имеющихся возможностей, используют все доступные ресурсы. Когда же шинных войн нет, вы можете немного расслабиться. Не поймите меня неправильно, на разработку шин все равно уходит очень много денег, но вам не нужно выжимать максимум, стараясь найти лишние 0,2-0,3 секунды на круге.

Я вполне уверен, что улучшить шины более чем возможно. Особенно это касается дождевой резины. Полагаю, нам стоит чаще обсуждать этот вопрос с «Пирелли». Я не пытаюсь быть негативным, поскольку я рад работать с «Пирелли», помогая им улучшить шины. И я правда думаю, что за счет этого мы можем улучшить ситуацию с дождевыми гонками.

Я просто хочу помочь, ведь «Пирелли» уже давно работают с «Формулой-1», и они отлично справляются, они вложили в это много сил и ресурсов, у них отличный бред. Просто можно сделать лучше. Такова цель, я хочу помочь улучшить ситуацию. Команды хотят этого. Надеюсь, «Пирелли» тоже», – рассказал Ферстаппен.

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