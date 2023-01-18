Формула-2. За «Карлин» в сезоне-2023 будут выступать два пилота программы «Ред Булл» – Фиттипальди и Мэлоуни

Команда « » определилась с составом пилотов на сезон-2023 в «Формуле-2».

За «Карлин» в новом сезоне будут выступать и Зейн Мэлоуни. Оба гонщика представляют молодежную программу « ».

Фиттипальди провел прошлый сезон в «Ф-2» и с первой попытки занял восьмое место в чемпионате. Для Мэлоуни предстоящий сезон будет дебютным в «Ф-2».

Безумное возвращение в «Ф-2»: с раздробленной ногой и 25 операций после аварии (второй гонщик погиб). За 3 года – обратно на порог «Ф-1»