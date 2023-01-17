«Формула-1» утвердила календарь на сезон-2023 – в чемпионате пройдет 23 гонки, Гран-при Китая не состоится
«Формула-1» окончательно утвердила календарь на сезон-2023.
Согласно решению руководства серии, в предстоящем сезоне участники проведут 23 Гран-при.
При этом Гран-при Китая точно не состоится – хотя в последние недели в прессе начали появляться слухи о возможном проведении гонки, учитывая значительные послабления политики правительства Китая в отношении ковида.
Не стали в «Формуле-1» и искать замены для Гран-при Китая. Предполагалось, что вакантное место в календаре может занять Гран-при Португалии или Гран-при Турции. Но к договоренности прийти не удалось.
Также в «Ф-1» оставили без изменений все утвержденные ранее даты проведения гонок. Таким образом, между Гран-при Австралии и Гран-при Азербайджана в календаре будет перерыв в 25 дней.
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