«Формула-1» утвердила календарь на сезон-2023 – в чемпионате пройдет 23 гонки, Гран-при Китая не состоится

« » окончательно утвердила календарь на сезон-2023.

Согласно решению руководства серии, в предстоящем сезоне участники проведут 23 Гран-при.

При этом точно не состоится – хотя в последние недели в прессе начали появляться слухи о возможном проведении гонки, учитывая значительные послабления политики правительства Китая в отношении ковида.

Не стали в «Формуле-1» и искать замены для Гран-при Китая. Предполагалось, что вакантное место в календаре может занять Гран-при Португалии или Гран-при Турции. Но к договоренности прийти не удалось.

Также в «Ф-1» оставили без изменений все утвержденные ранее даты проведения гонок. Таким образом, между и в календаре будет перерыв в 25 дней.

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