Болид «Феррари» 643 1991 года выставлен на аукцион за €2900000

Теги Феррари Формула-1 Жан Алези Джанни Морбиделли Авто

Болид «Феррари» 643 1991 года был выставлен на продажу. Аукцион проводится на платформе RM Sotheby’s, которая является крупнейшим аукционным домом по продаже коллекционных автомобилей.

Начальная цена болида составляет €2900000. В отличие от обычной практики, данный болид «Феррари» оснащен двигателем V12 мощностью 710 л.с. И может использоваться на гоночном треке.

На болиде «Феррари» 643 в сезоне-1991 выступали Жан Алези и Джанни Морбиделли.

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3 комментария

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Merzus21
Ответ drow elf
Факин В12!!! Машина, влюбившая меня в Ф-1
Бери, на даче покатаешь)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
i-volk
Самая красивая.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
drow elf
Факин В12!!! Машина, влюбившая меня в Ф-1
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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