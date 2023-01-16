Болид «Феррари» 643 1991 года выставлен на аукцион за €2900000

Болид « » 643 1991 года был выставлен на продажу. Аукцион проводится на платформе RM Sotheby’s, которая является крупнейшим аукционным домом по продаже коллекционных автомобилей.

Начальная цена болида составляет €2900000. В отличие от обычной практики, данный болид «Феррари» оснащен двигателем V12 мощностью 710 л.с. И может использоваться на гоночном треке.

На болиде «Феррари» 643 в сезоне-1991 выступали и .

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