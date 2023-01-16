Дэвид Култхард: «Пересу нужно обновить программное обеспечение. У него есть все необходимое, чтобы прибавить»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о шансах побороться с за чемпионский титул.

«В случае с Чеко нужно посмотреть на то, сколько побед у него, а сколько у Макса. Так что тут речь идет не просто о том, чтобы отполировать прохождение пары поворотов. Речь о серьезной переработке, об обновлении программного обеспечения.

Если не менять ингредиенты, то и торт в итоге вы испечете точно такой же. Если вы хотите приготовить что-то другое, то и ингредиенты нужны другие.

У Чеко есть доступ к данным чемпиона мира. Он может сам посмотреть, где тот быстрее, а где медленнее. И в некоторых областях Чеко будет быстрее. Просто Максу заметно чаще удается проводить более полноценные уик-энды. Но у Чеко в распоряжении есть все необходимые данные, чтобы прибавить. И если он сможет это сделать, у него будет шанс дотянуться до титула. Если нет, то мы получим еще одного гонщика, который, как и я в свое время, ограничится просто несколькими победами в Гран-при», – рассказал Култхард.

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