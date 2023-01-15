Тото Вольфф о сотрудничестве «Андретти» и «Кадиллак»: «Теперь их заявка выглядит иначе»

Исполнительный директор « » прокомментировал альянс « » и «Кадиллак», которые намерены создать команду в «Формуле-1».

По словам Вольффа, поддержка такого бренда придает заявке «Андретти» значительный вес.

«Эти новости пока можно считать лишь заявлением о том, что они объединяют усилия с «Андретти». И это, без сомнения, очень хорошие новости.

Теперь их заявка выглядит иначе. Для «Формулы-1» такая команда может оказаться полезной, а может и нет. Но это точно уже выглядит иначе. Ведь никто не сомневается в репутации «ГМ» и «Кадиллак» как в автоспорте, так и, разумеется, в качестве глобального автомобильного бренда», – рассказал Вольфф.

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