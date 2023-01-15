Дэвид Култхард о переходе Риккардо в «Ред Булл»: «Пересу нужно будет внимательнее следить за своим здоровьем и физической формой»

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что появление в « » заставит выступать собраннее.

Риккардо в 2023 году будет резервным пилотом «Ред Булл» – при этом в основном он сосредоточится на маркетинговых мероприятиях.

«Чеко будет оглядываться через плечо и видеть, что в команде есть настоящий резервный гонщик. И это значит, что Чеко нужно будет внимательнее следить за своим здоровьем, своей физической формой, не позволять себе где-то простудиться.

Выступая за «Макларен» на протяжении девяти лет я проводил все тесты и ни разу не пропустил ни одной гонки. Даже когда мне становилось плохо после того, как я вылезал из кокпита болида. Потому что я понимал, что в тот момент, когда я пущу за руль своей машины резервного пилота, я дам ему возможность показать, насколько он хорош. Нужно защищать свою территорию», – рассказал Култхард.

Итоги 2022-го в «Ф-1»: обгон, трансфер, Гран-при и персона года, главные разочарования, события и скандал