Новый сезон Drive to Survive выйдет 24 февраля

«Формула-1» объявила дату релиза пятого сезона документального сериала Drive to Survive.

Новые серии выйдут 24 февраля на стриминговом сервисе Netflix. Сезон будет посвящен событиям в «Ф-1» в 2022 год. В съемках сериала приняли участие гонщики и руководители всех команд.

Netflix выложил тизер пятого сезона:

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