Эдриан Ньюи о моторах «Рено»: «Ситуация была удручающей. «Ред Булл» мог зацепить победы, но не титул»

рассказал, как его удручало сотрудничество «Ред Булл» с « ».

Команда выиграла четыре подряд Кубка конструкторов в 2010-2013 годах вместе с «Рено», однако с 2014-го французские моторы оказались неконкурентоспособными. В 2022 году «Ред Булл» завоевал чемпионство с двигателями, произведенными «Хондой».

«Нужен был приличный мотор. Мы вступили в гибридную эру, и «Рено» ошиблась, так что ситуация была довольно удручающей. Мы поняли, что в обозримом будущем можно зацепить какие-то победы, если проводить впечатляющую работу, но титулы невозможны.

Это стало перезагрузкой. На мой взгляд, одна из сильных сторон команды заключается в том, что мы сохранили спокойствие и пришли через этот период. И мы смогли ответить, когда вновь получили хорошую силовую установку и партнерство с «Хондой», – сказал глава конструкторского бюро «Ред Булл».

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