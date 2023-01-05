Дэвид Култхард: «Я верю в «Феррари». Команде по силам взять титул в 2023-м, если она устранит проблемы»

оптимистично оценивает шансы «Феррари» на титул 2023 года.

«Может, команда просто не была готова [в 2022-м], давно не работала на таком уровне. «Феррари» – самое известное имя в «Формуле-1», она выступает дольше всех, и накапливается усталость.

Я верю в «Феррари» – не в мистику, а во время на круге. Команда стала чемпионом мира по квалификациям, создала выдающуюся машину. Шарль [ ] был лидером «Феррари» на протяжении большей части года в том плане, что ему удавалось выжимать из болида скорость. И есть ощущение, что машина стала сильнее к концу сезона.

Я верю в гонщиков и в то, что команда, построившая такую машину, обладает талантами, которые способны устранить проблемы. Учитывая все это, «Феррари» должна бороться за титул в 2023-м.

Я говорю это не потому, что речь о красной машине с гарцующим жеребцом, а на основании того, что уже есть – очень быстрый болид и два весьма быстрых и мотивированных пилота. «Феррари» должна нацеливаться на чемпионство в 2023 году, и я считаю, что команде это по силам, если она устранит проблемы, которые очевидны всем», – заявил бывший пилот «Ф-1».

«Феррари» рассчитывает, что масса болида-2023 будет меньше минимальной. Использование балласта улучшит работу с шинами (Autosport)

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