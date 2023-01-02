Карлос Сайнс о болиде-2023: «До тестов осталось немного – пока ничего не скажу. Надеюсь, год будет хорошим для меня и «Феррари»

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Карлос Сайнс рассчитывает на успех в предстоящем сезоне «Формулы-1».

Испанец начал год с поездки на «Дакар», где наблюдал за победой своего отца, Карлоса Сайнса-старшего, на первом этапе гонки.

«Надеюсь, год получится хорошим. Для семьи Сайнсов он начался очень здорово, и, надеюсь, будет таким же для меня и «Феррари».

Видел ли я новый болид? Конечно, я слежу за ним последние несколько месяцев и уже общался с новым руководителем команды Вассером. До тестов осталось немного, но я ничего не скажу, пока не увижу остальных», – заявил гонщик Скудерии.

Предсезонные тесты состоятся в Бахрейне с 23 по 25 февраля, первая гонка пройдет 5 марта.

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