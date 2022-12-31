7-е место Алонсо в США – лучшее выступление в «Ф-1» в 2022-м по версии Autosport

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Издание Autosport выбрало пятерку самых впечатляющих выступлений в «Формуле-1» в 2022 году.

На первое место журналисты поставили пилота «Альпин» Фернандо Алонсо и его пилотаж на Гран-при США. Испанец столкнулся с будущим напарником по «Астон Мартин» Лансом Строллом, повредил болид, однако добрался до седьмой позиции. После финиша двукратный чемпион выбыл из очковой зоны из-за штрафа, однако затем решение отменили.

Вторую строчку занял прорыв Макса ФерстаппенаРед Булл») к победе на Гран-при Бельгии, третью – триумф пилота «Феррари» Шарля Леклера в Австрии, четвертую – подиум гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла в Испании, а замкнуло рейтинг попадание Алекса Албона из «Уильямса» в очки на Гран-при Австралии.

Взлет в аварии, пять обгонов на подбитой машине, грустный отдых без сил на шине – великая гонка Алонсо. А судьи в итоге отобрали все очки

1 комментарий

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Зелимхан
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По-моему, заслуженно. Алонсо все еще топовый гонщик, несмотря на возраст и машину.
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