7-е место Алонсо в США – лучшее выступление в «Ф-1» в 2022-м по версии Autosport

Издание Autosport выбрало пятерку самых впечатляющих выступлений в «Формуле-1» в 2022 году.

На первое место журналисты поставили пилота «Альпин» и его пилотаж на Гран-при США. Испанец столкнулся с будущим напарником по «Астон Мартин» Лансом Строллом, повредил болид, однако добрался до седьмой позиции. После финиша двукратный чемпион выбыл из очковой зоны из-за штрафа, однако затем решение отменили.

Вторую строчку занял прорыв (« ») к победе на Гран-при Бельгии, третью – триумф пилота « » Шарля Леклера в Австрии, четвертую – подиум гонщика « » Джорджа Расселла в Испании, а замкнуло рейтинг попадание Алекса Албона из «Уильямса» в очки на Гран-при Австралии.

Взлет в аварии, пять обгонов на подбитой машине, грустный отдых без сил на шине – великая гонка Алонсо. А судьи в итоге отобрали все очки