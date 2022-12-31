Себастьян Феттель: «Между мной и Алонсо никогда не было «химии», я почти не знаю Фернандо как человека»

рассказал про отношение к как личности.

Гонщики сражались за титулы в начале 2010-х. Феттель завершил карьеру в конце 2022 года, его место в « » займет Алонсо.

«Я восхищаюсь им как соперником. Наверное, он был самым трудным конкурентом, особенно в первые годы, между нами была плотная борьба за титулы в 2010-м и 2012-м. Это до сих пор одни из самых любимых воспоминаний для меня.

Я очень высоко ценю Фернандо как гонщика. Я считаю, у него огромный природный талант, невероятная целеустремленность, прекрасные гоночные инстинкты, и он ничего из этого не растерял. Видно, что он любит гонки, относится к ним со страстью.

Тем не менее, я почти не знаю его как человека. Не сказал бы, что мы не ладим – мы друг друга уважаем. Просто не предоставилось случая друг друга узнать, провести время вместе или поговорить за пределами гонок.

Может, между нами не произошло какого-то случая, как с Льюисом [ на -2017], который нас сблизил бы. Может, мы просто слишком разные. Гонки – наша общая страсть, но за все эти годы мы толком не узнали друг друга. Такое случается в школе или на работе: есть коллега, которого ты уважаешь, но почти не знаешь.

Мы ладим с Льюисом, нам есть о чем поговорить, мы разделяем какие-то взгляды. Может, и с Фернандо тоже, но между нами никогда не было «химии». Несмотря на общую страсть, мы, наверное, очень разные», – признался четырехкратный чемпион «Формулы-1» в подкасте Beyond The Grid.

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