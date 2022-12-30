Ромен Грожан: «Феррари» сделает выводы и будет в борьбе за титул в 2023 году»

оценил шансы «Феррари» на титул в 2023 году.

В 2022-м Шарль Леклер уступил гонщику «Ред Булл» и занял второе место в личном зачете.

«После первых трех гонок было бы безумием не считать, что «Феррари» и станут чемпионами. А в итоге они едва финишировали вторыми. Шарль наверняка разочарован. Если бы Джордж [Расселл] завершил сезон вторым, это что-то значило бы. А когда лидируешь с отрывом в 45 или 65 очков от Макса и финишируешь позади, это обидно.

Думаю, в следующем году «Феррари» выступит сильно. В квалификациях машина, безусловно, быстрая, Шарль пилотирует прекрасно. Он допускает ошибки, но они всегда случаются, если пытаешься догнать соперника. Когда едешь впереди и все складывается хорошо, в каком-то смысле проще. Если ты позади, значит, существуют факторы, которые поставили тебя в невыгодное положение.

Так что Шарль очень впечатлил меня. Я считаю, что «Феррари» сделает выводы и будет в борьбе в следующем году», – заявил пилот « » в подкасте Motorsport Magazine.

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