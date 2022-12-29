Тото Вольфф: «Де Врис заслуживает место в «Ред Булл». Надеюсь, однажды он там окажется»
Тото Вольфф рассказал, может ли Ник де Врис вернуться в «Мерседес».
Де Врис стал чемпионом «Формулы E» в составе немецкой команды, а также был резервным пилотом в «Формуле-1». В следующем сезоне нидерландец будет выступать за «Альфа Таури».
«Я об этом думал. Надеюсь, он останется [в «Ф-1»] и достигнет успеха в «Альфа Таури». Надеюсь, он будет выступать так хорошо, что однажды окажется в «Ред Булл», потому что он этого заслуживает.
Тогда мы воспримем это как спортсмены – будем сражаться», – заявил исполнительный директор «Мерседеса».
Итоги 2022-го в «Ф-1»: обгон, трансфер, Гран-при и персона года, главные разочарования, события и скандал
Cтраннейший трансфер «Ф-1»: «Ред Булл» стащил у «Мерседеса» 27-летнего резервиста для молодежки, хотя программа переполнена юниорами
Комментарии