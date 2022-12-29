Тото Вольфф: «Де Врис заслуживает место в «Ред Булл». Надеюсь, однажды он там окажется»

рассказал, может ли Ник де Врис вернуться в «Мерседес».

Де Врис стал чемпионом « » в составе немецкой команды, а также был резервным пилотом в «Формуле-1». В следующем сезоне нидерландец будет выступать за « ».

«Я об этом думал. Надеюсь, он останется [в «Ф-1»] и достигнет успеха в «Альфа Таури». Надеюсь, он будет выступать так хорошо, что однажды окажется в «Ред Булл», потому что он этого заслуживает.

Тогда мы воспримем это как спортсмены – будем сражаться», – заявил исполнительный директор «Мерседеса».

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