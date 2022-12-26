Логан Сэрджант о «Ф-1»: «Такой шанс выпадает раз в жизни. Моя задача – воспользоваться им по полной»

Логан Сэрджант рассказал, чего ждет от первого сезона в «Формуле-1».

Американский гонщик заменит в составе « » и станет напарником в 2023 году.

«Безусловно, получить такую возможность – это честь. Такой шанс выпадает где-то раз в жизни, и моя задача – воспользоваться им по полной. Важно максимально подготовиться с физической и психологической точек зрения, а также как можно лучше познакомиться с командой. Такова цель, и, надеюсь, в следующем году мы выступим хорошо», – отметил Сэрджант.

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