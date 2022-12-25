Дэвид Култхард: «Разница между Ферстаппеном и Пересом очевидна, нравится кому-то Макс или нет»

Теги Феррари Ред Булл Дэвид Култхард Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Дэвид Култхард рассказал о громадной разнице в уровне Макса Ферстаппена и Серхио Переса.

Ферстаппен в 2022-м принес «Ред Булл» 15 побед и стал чемпионом, Перес выиграл две гонки и уступил Шарлю Леклеру из «Феррари» в борьбе за вторую строчку.

«На мой взгляд, эти цифры говорят сами за себя. Макс весь год выступал на особенно высоком уровне, выжимал все из машины «Ред Булл».

Безусловно, дело не только в болиде. Различия между Максом и Чеко хорошо видны: просто посмотрите, что в этом году показал Чеко и что показал Макс. Нравится кому-то Макс или нет, разница очевидна. Невозможно умалять его выступления и скорость. Мне кажется, чемпионство 2021 года сделало Макса чуть сильнее», – заявил бывший пилот «Ред Булл».

Отец Переса: «Чеко дышит Ферстаппену в затылок»

Команды «Ф-1» выложат $21,6 млн за допуск к новому сезону, гонщики – €5 млн. У Ферстаппена – новый рекорд, но за него платит «Ред Булл»

2 комментария

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Великий Алонсо
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Не хочу расстраивать новеньких глоров Макса, но Алонсо бы деклассировал его и поставил на место.
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Великий Алонсо
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Разница очевидна, да, как и очевидно, что Перес не топ-пилот и подписывали его в РБ именно как второго номера, как Сайнса и как в свое время Боттаса.
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