Дэвид Култхард: «Разница между Ферстаппеном и Пересом очевидна, нравится кому-то Макс или нет»

рассказал о громадной разнице в уровне и .

Ферстаппен в 2022-м принес «Ред Булл» 15 побед и стал чемпионом, Перес выиграл две гонки и уступил Шарлю Леклеру из « » в борьбе за вторую строчку.

«На мой взгляд, эти цифры говорят сами за себя. Макс весь год выступал на особенно высоком уровне, выжимал все из машины «Ред Булл».

Безусловно, дело не только в болиде. Различия между Максом и Чеко хорошо видны: просто посмотрите, что в этом году показал Чеко и что показал Макс. Нравится кому-то Макс или нет, разница очевидна. Невозможно умалять его выступления и скорость. Мне кажется, чемпионство 2021 года сделало Макса чуть сильнее», – заявил бывший пилот «Ред Булл».

Отец Переса: «Чеко дышит Ферстаппену в затылок»

Команды «Ф-1» выложат $21,6 млн за допуск к новому сезону, гонщики – €5 млн. У Ферстаппена – новый рекорд, но за него платит «Ред Булл»