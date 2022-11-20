Отец Переса: «Ферстаппен ощущает горячее дыхание Чеко у себя на шее»

Отец Серхио Переса, Антонио Перес Гарибай, считает, что его сын – лучший напарник для в «Ред Булл», почти равный по скорости с чемпионом мира.

«Ферстаппен ощущает горячее дыхание Чеко у себя на шее.

У Макса никогда не было такого хорошего напарника, как Чеко. Все остальные соблюдали субординацию.

Чеко побеждает в тех гонках, которые Макс не может выиграть – в очень сложных», – заявил Перес-старший.

Он также порадовался реакции прессы на произошедшее в «Ред Булл» на Гран-при Бразилии:

«Здорово, что Чеко защищали. Вероятно, это порадовало больше всего».

В то же время отец Макса, , недоволен тем, каким в медиа показали чемпиона мира:

«Макса изобразили монстром. На самом деле он очень приятный парень. Это я в сравнении с ним раньше выглядел радикалом, но Макс заметно добрее. Однако когда он надевает шлем, то превращается во льва. Не надо загонять его в угол, иначе он вспыхнет».

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