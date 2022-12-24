Умер экс-пилот «Ф-1» Филипп Стрейфф. Ему было 67 лет

ушел из жизни в возрасте 67 лет.

Французский гонщик провел 53 Гран-при в «Формуле-1» за « », « », «Тирелл» и «АГС» в 1984-1988 годах. Стрейфф занял третье место на -1985, завоевав свой единственный подиум в «Ф-1». Также Филипп выиграл гонку «24 часа Ле-Мана»-1981 в своем классе.

На предсезонных тестах 1989 года Стрейфф попал в серьезную аварию и повредил позвоночник, из-за чего оказался прикован к инвалидному креслу. После завершения гоночной карьеры он организовывал картинговые соревнования.