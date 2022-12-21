«Всем производителям нужная вторая команда». Гельмут Марко исключил продажу «Альфа Таури» «Хонде»

Советник « » рассказал о планах по производству собственных двигателей. При этом Марко исключил вероятность продажи команды « » компании « ».

- «Ред Булл» теперь строит собственные двигатели, но с «Хондой» сотрудничества больше не будет. При этом «Хонда» зарегистрировала заявку от производителя на участие с 2026 года. Почему вы больше не вместе?

– Это непростая ситуация со своей историей. Когда два года назад «Хонда» изначально заявила об уходе из «Формулы-1», у нас вообще не было никаких запасных вариантов. При этом «Хонда» даже не хотела поставлять нам уже спроектированные двигатели. В итоге мы смогли постепенно преобразовать все это в партнерство, которое имеем сейчас.

В то же время, чтобы обезопасить себя на будущее, мы организовали собственное моторное подразделение – с самыми современными динамометрическими стендами, всей необходимой электроникой, оборудованием. В Сакуре же действуют в прежних традициях «Хонды». Когда разговор дошел до того, кто чем будет заниматься с 2026 года, ситуация осложнилась. Изначально предполагалось, что «Хонда» будет производить только электрическую часть силовой установки. В общем мы так и не смогли прийти к общему знаменателю. Но посмотрим, окончательное решение будет принято уже очень скоро.

- Возможен ли союз с каким-то другим партнером?

– Посмотрим.

- Возвращаясь к «Хонде»: если в 2026 году они решат вернуться в дело, им понадобится команда. Первый вариант, который приходит на ум – «Альфа Таури». Возможна ли продажа этой команды «Хонде»?

– Когда «Хонда» вернется, им и правда понадобится топ-команда. И этой командой не сможет быть «Альфа Таури», в особенности в отсутствии необходимой синергии, ведь у нас будет другой двигатель. Спросите любого производителя в паддоке – всем, от «Ауди» до «Рено», нужна вторая команда. Так что «Хонде» остается мало вариантов.

- Моторному подразделению «Ред Булл» тоже?

– Да, и не только из соображений экономии. Две команды – это в два раза больше информации. С точки зрения развития мотора и надежности техники это очень важный фактор. С двумя командами проблемы будут решаться намного быстрее.- Что должно измениться для «Альфа Таури»?- Я бы сказал, что сейчас они выступают ниже ожиданий. Учитывая технический и финансовый потенциал команды, 9-е место в Кубке конструкторов – это неприемлемый результат. Они допустили много стратегических ошибок. Их машине не хватает прижимной силы. В данный момент мы находимся в процессе подведения итогов и смотрим на то, какие винтики нам нужно будет подкрутить.

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